Reprodução/Globo - 26.08.2022 Tebet critica Bolsonaro ao celebrar sanção de lei

Simone Tebet, candidata do MDB nas eleições presidenciais deste ano, comemorou a sanção do projeto de lei que derruba a necessidade autorização do marido para que a mulher possa fazer laqueadura.

Em publicações realizadas no seu perfil oficial do Twitter, a presidenciável celebrou a sanção e afirmou que o PL é da a deputada federal e enfermeira Carmen Zanotto.

"Grande conquista! Foi sancionado, sem vetos, o PL da enfermeira e deputada @carmen_zanotto que dispensa o aval do cônjuge para a realização de esterilização voluntária (laqueadura e vasectomia)", postou a emedebista.

Em seguida, Tebet criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ela, o chefe Executivo do país tenta "se apropriar da pauta". "Sabemos a verdade, sabemos quem trabalha pelo Brasil."

"O presidente tenta se apropriar da pauta como forma de mostrar que está atento aos direitos das pessoas e demandas da saúde, quando, na verdade, o projeto e a luta não são seus. Sabemos a verdade, sabemos quem trabalha pelo Brasil. Parabéns à deputada", declarou.

O presidente tenta se apropriar da pauta como forma de mostrar que está atento aos direitos das pessoas e demandas da saúde, quando, na verdade, o projeto e a luta não são seus. Sabemos a verdade, sabemos quem trabalha pelo Brasil. Parabéns à deputada @carmen_zanotto ! — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 5, 2022

Sanção da lei

Jair Bolsonaro sancionou uma lei que derruba a necessidade autorização do marido para que a mulher possa fazer laqueadura, cirurgia que leva à esterilização feminina. No caso da vasectomia (procedimento feito nos homens), também deixa de ser obrigatória a autorização da cônjuge.

A sanção foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU). Bolsonaro não vetou nenhum trecho do projeto aprovado pelo Congresso.



O texto altera uma lei de 1996, que trata sobre planejamento família. Foi revogado um trecho que determinava que "na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.