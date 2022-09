Reprodução / Youtube 04.09.2022 Lula no ABC em evento com empregadas domésticas - 04.09.2022

Nesta segunda-feira (5), a ministra Maria Cláudia Bucchianeri ordenou a retirada de publicações que exibiam imagens falsas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abraçando e beijando Suzane von Richthofen, presa e condenada por ter assassinado os pais.



A fake news viralizou nas redes bolsonaristas nos últimos dias. Nas falsas imagens, Richthofen aparece usando uma roupa vermelha, demonstrando felicidade ao estar ao lado do petista.

“O caso, portanto, é de divulgação de fato manifestamente inverídico, com o deliberado propósito de induzir o eleitor a erro e de desconstruir a imagem de determinada candidatura a partir de conteúdo indubitavelmente mentiroso, a autorizar a excepcional intervenção corretiva da Justiça Eleitoral, como forma de assegurar mínima higidez do ambiente informativo, em cujo contexto o cidadão deve formar sua escolha", argumentou a magistrada.

Vários veículos de comunicação, que possuem departamentos de checagem de informação, relataram que a foto era mentirosa. Na imagem original, Lula aparece abraçado co ma jornalista Patrícia Lélis, em ato feito em 2018.

TSE ordena remoção de post que liga Lula a perseguição contra igrejas

Também nesta segunda, o TSE ordenou que as redes sociais removam publicações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que associam o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a fechamentos de igrejas e perseguição a cristãos.

A magistrada acatou a uma solicitação das siglas que fazem parte da federação “Brasil da Esperança”, que apoia a chapa Lula-Alckmin. A campanha argumentou ao tribunal que as postagens eram propagandas eleitorais irregulares negativas e que desinformavam os eleitores.

