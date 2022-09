Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que derruba a necessidade autorização do marido para que a mulher possa fazer laqueadura, cirurgia que leva à esterilização feminina. No caso da vasectomia (procedimento feito nos homens), também deixa de ser obrigatória a autorização da cônjuge.

A sanção foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU). Bolsonaro não vetou nenhum trecho do projeto aprovado pelo Congresso.

Leia também Aliados de Bolsonaro ainda têm esperança sobre o Auxílio Brasil

O texto altera uma lei de 1996, que trata sobre planejamento família. Foi revogado um trecho que determinava que "na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges".

Para homens e mulheres, a idade mínima para a realizar a esterilização passou de 25 para 21 anos.

Outra mudança é que gestantes agora poderão fazer laqueadura no parto, o que era vedado. A lei estabelece que a mulher deve manifestar esse desejo ao menos 60 dias antes do parto e que haja "condições médicas" para a cirurgia.

O projeto foi aprovado na Câmara no dia 8 de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher, junto com outras propostas defendidas pela bancada feminina. O texto seguiu para o Senado, onde foi aprovado em agosto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.