Pres Ucrânia / Fotos Públicas Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, parabenizou Liz Truss por sua vitória na disputa pela liderança do Partido Conservador do Reino Unido, e disse que se unirá com a futura premiê britânica contra a Rússia.

"Mal posso esperar pela cooperação com a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Nós, na Ucrânia, a conhecemos bem: ela sempre esteve do lado certo da política europeia", declarou.

Em sua habitual mensagem de vídeo, divulgada pelo portal Ukrinform, Zelensky agradeceu também ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, um "grande amigo" da Ucrânia.

"Acredito que juntos poderemos fazer muito mais para proteger nossos povos e contrariar todos os esforços destrutivos dos russos. O principal é preservar nossa unidade, e isso certamente acontecerá", concluiu.



Truss assumirá o governo formalmente nesta terça-feira (6), sucedendo Johnson, forçado a renunciar devido a uma série de escândalos em seu gabinete.

