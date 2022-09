Reprodução/Nilson Bastian Câmara dos Deputados - 10.05.2022 O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) convidou os brasileiros que possuem "armas legalizadas" para se tornarem "voluntários" em defesa de Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição. Em postagem no Twitter, o "filho 03 " do presidente chamou os apoiadores que compraram arma de fogo ou frequentam clubes de tiros para se tornarem voluntários do bolsonarismo armado.

Você comprou arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro.



Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do Presidente, distribua.



Em SP eu te envio. Acesse e peça👇 https://t.co/UpY60sy2KK pic.twitter.com/ievzJ7bT7F — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 5, 2022

O deputado federal André Janones (Avante-MG) repondeu a postagem de Eduardo Bolsonaro de forma irônica e culpou o governo de Jair Bolsonaro pelas mortes por Covid-19 no Brasil.

"Você teve algum familiar morto pela covid? Morreu à espera de vacina? Então você tem que se transformar num militante contra o bolsonarismo! Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do presidente Lula, distribua!", publicou Janones.





As postagens ocorreram no mesmo dia que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin , suspendeu trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro (PL) que facilitam a compra e porte de armas . Ele citou o risco de violência política nas eleições que começam no dia 2 de outubro.

