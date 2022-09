Reprodução: youtube - 05/09/2022 Ciro Gomes critíca a saúde de Lula

Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT , criticou nesta segunda-feira (05) o seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , dizendo que nunca viu o petista "tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente".

"Eu conheço o Lula há quase 40 anos. Nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente. Ele não conseguiu se defender de um ataque de corrupção do Bolsonaro", disse Ciro durante o programa Pânico, da Jovem Pan.

Dias atrás, após o debate da Band entre os presidenciáveis, o pedetista também falou, através das redes sociais, da saúde do ex-presidente. "Será que não entendem que Lula está cada dia mais fraco - fisicamente, psicologicamente e teoricamente - para enfrentar a direita sanguinária?", disse Ciro Gomes.

Ciro logo apagou a postagem e posteriormente respondeu a jornalistas: "Não falei nada sobre estado de saúde. Só achei que aquilo ali [a publicação dele no Twitter] era meio duro demais e podia ficar na má inteligência. O que eu estou falando é que o Lula perdeu a capacidade moral de enfrentar o Bolsonaro e a direita sanguinária no Brasil. Então, refraseando, é só isso que eu quis dizer".

Pautas identitárias

No início da entrevista, Ciro comentou sobre as minorias. Ao responder sobre o que acha da linguagem neutra, utilizada para representar as pessoas que se identificam como não binárias, ele disse: "Tenha santa paciência, pode ser que eu esteja ficando velho, mas isso só nos divide".

Em crítica ao PT, o ex-governador do Ceará disse que o partido implantou no Brasil esse "esquerdismo à moda americana", sem defesa do socialismo, e que pega essas pautas identitárias e "hiperfragmentam os interesses da sociedade", como questões referentes aos direitos dos negros e das mulheres, e às pautas ambientais, "como se fossem assuntos separados".

"A superação das desigualdades na proporção justa dos negros, das mulheres, que de fato sofrem dobrado numa sociedade machista e racista como a nossa", disse Ciro.

Segundo o candidato, é uma "baboseira achar que a hiperfragmentação de uma agenda da sociedade vai dar na superação da miséria e desigualdade. Se eu transformo a questão ambiental grave em uma questão identitária, eu fico com meia dúzia de pessoas que são simpáticas, que são do bem, porque defendem a fragilidade da natureza, mas que não tem compromisso nenhum em dizer como não vai faltar energia no país.”

