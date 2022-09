Reprodução: youtube - 05/09/2022 Ciro Gomes no programa Pânico, da Jovem Pan

O candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT) , afirmou nesta segunda-feira (05), que pautas identitárias são "baboseiras da esquerda". Segundo o pedetista, a linguagem neutra, utilizada para representar as pessoas se identificam como não binárias, "só nos divide".

"O meu papel é exatamente tentar mostrar que não há contradição em você ser solidário com essas questões identitárias. Eu sou. A baboseira da esquerda é a hiperfragmentação (de pautas sociais)", disse Ciro no começo da entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Ao ser questionado sobre a linguagem neutra, Ciro disse: "Tenha santa paciência, pode ser que eu esteja ficando velho, mas isso só nos divide".

O candidato também afirmou que o PT implantou no Brasil esse "esquerdismo à moda americana", sem defesa do socialismo, e pega essas pautas identitárias, que "hiperfragmentam os interesses da sociedade", como questões referentes aos direitos dos negros e das mulheres, e às pautas ambientais, "como se fossem assuntos separados".

"A superação das desigualdades na proporção justa dos negros, das mulheres, que de fato sofrem dobrado numa sociedade machista e racista como a nossa", disse Ciro.

O candidato concluiu o assunto dizendo que é solidário aos grupos socialmente minoritários e que tem "compromisso real em empoderar as mulheres" em seu governo, mas não através de grupos fragmentados.

"Transformar a questão ambiental, por exemplo, que é grande, em uma pauta identitária, é errado", finalizou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.