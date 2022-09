Reprodução/Globo - 26.08.2022 A candidata à Presidência Simone Tebet (MDB)

A candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) celebrou o crescimento nas intenções de voto apontado nas pesquisas divulgadas na última semana. Em visita à uma cooperativa de recliclagem de materiais, em São Paulo, a emedebista incentivou que pessoas que não querem a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) votem em candatos da chamada terceira via.

"O voto útil somos nós. Aqueles que não querem a reeleição do presidente Bolsonaro já podem apostar na terceira via, porque as pesquisas já mostram que todos nós ganhamos, no segundo turno, do atual presidente da república", disse Simone.

A presidenciável comemorou o resultado da pesquisa do instituto FSB, encomendada pelo banco BTG pactual, divulgada nesta segunda-feira (5). O levantamento aponta crescimento de Tebet e recuo dos três candidatos mais bem colocados. O ex-presidente Lula (PT) continua na liderança e foi de 43% para 42% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro que variou de 36% para 34%, e Ciro Gomes (PDT) de 9% para 8%. Já Simone, subiu de 4% para 6%.

A pesquisa também aponta que em um eventual segundo do turno, todos esses candidatos venceriam Bolsonaro. O levantamento aponta que Simone superaria o atual chefe do Executivo por 48% a 32%. A emedebista afirmou ter ficado feliz de "a população brasileira perceber que há espaço e uma saída dessa polarização" e disse que a sua candidatura não é só eleitoral, mas também política e pela defesa da democracia.

"Ninguém vai ousar discutir resultado das urnas. Vamos aceitar defendendo uma campanha limpa, sem fake news, sem ataques. Serei a primeira a defender qualquer um que for atacado, pronta a fazer o bom combate e aí a vontade da população é o eleitor que vai decidir no dia 2 de outubro", argumentou Tebet.

A emedebista criticou a falta de apresentação dos planos de governo dos dois candidatos mais bem posicionados nas pesquisas, Lula e Jair Bolsonaro. Tebet acredita que a falta de planejamento e a intensa polarização propiciam a criação de "crises artificais".

Meio ambiente

Simone Tebet escolheu a data em que se comemora o Dia da Amazônia para reforçar o seu compromisso com a causa ambiental. A emedebista prometeu que, se eleita, irá criar uma secretaria executiva voltada para aplicar políticas públicas da Amazônia. Segundo a candidata, o órgão vai ter papel decisivo de cuidar dos biomas brasileiros e visa também atrair investimentos internacionais ao país.

"Fizemos questão de vir aqui para mostrar que cuidar do meio ambiente é também garantir desenvolvimento sustentável com qualidade de vida da renda e salário, não só pros catadores, mas pra toda uma cadeia de produção".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.