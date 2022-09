Montagem iG / Imagens: Lula Marques/Agência PT; Wilson Dias/Agência Brasil; e José Cruz/Agência Brasil; Possíveis cenários para um segundo turno nas eleições presidenciais BTG - FSB

Pesquisa BTG/FSB desta segunda-feira (11) revela que em um possível 2º turno nas 'Eleições Presidenciais 2022' , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levaria a melhor com 53% das intenções de voto contra o atual mandatário, presidente Jair Bolsonaro (PL), que teria 40% das intenções.

Transferência de votos

Os entrevistadores questionaram na pesquisa com intenção de voto, como votaríam no 2º turno os eleitores que não votam em Lula (PT) e Bolsonaro (PL) no 1º turno :

Dos eleitores que votam em Ciro Gomes (PDT) , 60% votariam em Lula (PT) na segunda etapa, enquanto que 19% disseram preferir Bolsonaro (PL) e outros 19% não souberam responder .

Os eleitores de Simone Tebet (MDB) encontram-se mais divididos entre os candidatos, 38% disseram votar em Lula (PT) enquanto que 28% prefere depositar o voto à Bolsonaro (PL) em uma possível disputa dos dois candidatos no 2º turno.

Veja outros cenários para um possível 2º turno. Lula (PT) vs. Ciro (PDT) Nesse possível embate, o candidato petista também levaria a melhor com 46% das intenções de voto . Já Ciro Gomes chegaria aos 35% dos votos nesse simulado.

Lula (PT) vs. Tebet (MDB) - Contra Tebet, o ex-metalurgico teria 48% dos votos enquanto que Tebet alcançaria 32% dos votos em um possível embate na segunda fase das eleições.

Bolsonaro (PL) vs. Ciro (PDT) - Entre Bolsonaro e Ciro, o atual presidente levaria a pior . Ciro Gomes (PDT) apresentou um total de 49% as intenções de votos . Jair Bolsonaro (PL) alcançaria contra o pedetista 39% dos votos em um cenário de 2º turno.

Bolsonaro (PL) vs. Tebet (MDB) - O atual presidente também perderia as eleições caso disputasse o 2º turno contra a senadora Simone Tebet (MDB). A candidata alcançaria 46% dos votos contra Bolsonaro, que chegaria aos 40% das intenções.

*O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre os dias 02 e 04 de setembro de 2022. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01786/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.