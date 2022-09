Reprodução: Governo do Distrito Federal Desfile ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, a partir das 8h

O esquema de segurança do desfile do 7 de Setembro em Brasília será reforçado este ano e incluirá, além do monitoramento das rodovias, a Esplanada dos Ministérios fechada para carros desde a véspera, a Praça dos Três Poderes inteiramente bloqueada, snipers e equipes antibombas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a cidade será a única a receber um desfile. No Rio de Janeiro, haverá apenas um ato cívico e uma motociata.

De acordo com a Secretaria, haverá reforço na segurança do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — que fica a cerca de dois quilômetros da Praça dos Três Poderes —, dos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores e do Congresso. Todos os locais serão cercados por grades e contarão com policiamento. No ano passado, na véspera do dia 7, apoiadores de Bolsonaro furaram o bloqueio que impedia o acesso de veículos à Esplanada e havia o temor de que eles tentassem entrar no STF.

Haverá ainda pontos de revista ao acesso ao local. Será proibida a entrada com armas de fogo, fogos de artíficio, mastros, substâncias inflamadas, entre outros itens. Também está prevista uma varredura para procurar possíveis artefatos explosivos.

O desfile ocorrerá na Esplanada dos Ministérios a partir das 8h. A expectativa das forças de segurança é que muitas pessoas, especialmente apoiadores do presidente, compareçam ao local.



