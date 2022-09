Reprodução/Instagram PoderData: Bolsonaro mantém 67% dos eleitores de 2018

Pesquisa PoderData realizada de 28 a 30 de agosto de 2022 aponta que 67% dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno de 2018 mantém o voto no presidente nas eleições deste ano. Entre os votantes de Bolsonaro, 15% agora têm a intenção de votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já o ex-presidente Lula, líder nas intenções de voto no cenário de 1º turno, herda a faixa de 80% dos votos destinados ao candidato do PT em 2018, Fernando Haddad, no 2º turno contra Bolsonaro.

Ainda sobre as heranças do eleitorado de 2018, Ciro Gomes (PDT) converteu 5% dos que apoiaram Bolsonaro no 2º turno e 9% dos eleitores de Haddad.

Simone Tebet (MDB) também foi citada como nova alternativa entre os votantes: ela tem 4% dos que votaram em Bolsonaro e 5% dos que votaram em Haddad.

Primeiro turno

Segundo o levantamento, Lula lidera as pesquisas com 44% das intenções de voto no 1º turno - Bolsonaro tem 36%. Ciro Gomes (PDT) marcou 8%, empatado tecnicamente com Simone Tebet (MDB), que tem 4%, no limite da margem de erro da pesquisa – de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O candidato Eymael (DC) marcou 1% nesta rodada. Felipe d’Avila (Novo), Leonardo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Vera Lúcia (PSTU) não alcançaram nenhuma pontuação.

Pesquisa PoderData

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. Os resultados são divulgados em parceria editorial com a TV Cultura.

Os dados foram coletados de 28 a 30 de agosto de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.500 entrevistas em 308 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-06922/2022.

