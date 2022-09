Reprodução - redes socias - 02/09/2022 Lula em São Luís, no Maranhão

O ex-presidente e candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , afirmou nesta sexta-feira (02), durante evento em São Luís, no Maranhão, que o atentado a vida da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner , “levanta a necessidade de alerta”.

"Todos nós que somos políticos precisamos estar atentos pela violência provocada por quem não sabe viver democraticamente", disse o petista.

Ele ainda afirmou ainda que o acontecimento no país vizinho tem acontecido no Brasil através de provocações. “Ouço notícias todos os dias de gente ofendida. Até em comício tem gente que vai provocar o comício do outro”, disse Lula.

O candidato também criticou seu principal adversário nessas eleições, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) . Segundo o petista, o mandatário "não está habituado a conviver democraticamente" e é "mentiroso", por não ouvir a sociedade, a não ser quem o apoia.

Atentado a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner sofreu uma tentativa de assassinato por um brasileiro identificado como Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, que foi detido. Ele é apontado pela Polícia Federal argentina como o autor da tentativa de um disparo que não se concretizou.

Na noite desta quinta-feira (02) Cristina acenava para apoiadores em frente à sua residência, quando houve o atentado. O criminoso teria sacado uma arma de fogo e apontado para a vice-presidente. Ao tentar atirar, o equipamento falhou e Kirchner não foi ferida. A motivação ainda é desconhecida.

Segundo o jornal argentino, La Nación, o ex-presidente Lula telefonou para Kirchner ainda ontem para expressar sua solidariedade após o ataque sofrido por ela. Nesta sexta-feira, o petista disse, através do Twitter, que a vice-presidente foi "vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade".

Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina , vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa. — Lula 13 (@LulaOficial) September 2, 2022

