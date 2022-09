Reprodução/Twitter Cristina sofreu tentativa de atentado com arma de fogo

O governo brasileiro emitiu uma nota por meio do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, em repúdio ao atentado a vida da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, ocorrido na noite da última quinta-feira (1), em Buenos Aires.

Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (2), o Brasil condenou "toda e qualquer forma de violência com motivação política", e classificou o crime como "injustificável".

Leia a nota na íntegra:

"Repúdio ao atentado à Vice-Presidente da República Argentina

O Governo brasileiro condena o injustificável ato de agressão contra a Vice-Presidente da República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocorrido na noite de ontem, 1º de setembro, em Buenos Aires.

O Brasil repudia toda e qualquer forma de violência com motivação política e reitera seu invariável respaldo à irmã nação Argentina".

Ainda nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou ter mandado uma “notinha” sobre o assunto .

📄 O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), se manifestou sobre o atentado à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner:



“Lamento… mandei uma notinha, mas quando eu levei uma facada teve gente que vibrou.” pic.twitter.com/IkCEXIIy2w — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) September 2, 2022

"Eu mandei uma notinha. Lamento, agora, quando levei a facada, teve gente que vibrou por aí. Lamento. Já tem gente botando na minha conta esse problema. O agressor ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso”, disse Bolsonaro.

O chefe do Executivo também disse que "risco todo mundo corre" e afirmou que a esquerda não se sensibilizou com a facada que ele levou em 2018.

"Eu já falei que lamento. Apesar de não ter nenhuma simpatia por ela, não desejo isso para ela. Agora, quando eu levei a facada, esse pessoal da esquerda ficou calado. Mas tudo bem. Nós temos coração, nós queremos o bem. E lamento o ocorrido e espero que a apuração seja feito, pra saber se foi da cabeça dele, ou de alguém que teria, porventura, tivesse contratado ele", declarou o presidente.

