Reproducao: Facebook O ex-presidente Lula (PT) e a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner

O ex-presidente Lula (PT) telefonou para a vice-presidente da Argentina, Cristina Kichner, para expressar sua solidariedade após o ataque sofrido por ela na noite de quinta-feira (1º), segundo o jornal La Nación . Ainda na noite de quinta, Lula se manifestou também no Twitter.

"Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade", escreveu o ex-presidente. "A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa."

Outros ex-presidentes e líderes de diversos países da região se manifestaram como resultado do ataque contra Cristina. O chefe de Estado do Chile, Gabriel Boric, foi um deles.

"A tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández, merece o repúdio e a condenação de todo o continente", escreveu Boric no Twitter.

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales e o ex-presidente do Equador Rafael Correa também repudiaram o ocorrido e enviaram sua solidariedade a vice-presidente.

