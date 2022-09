Reprodução/Twitter Cristina Kirchner sofre tentativa de atentado com arma de fogo

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu uma tentativa de atentado na noite desta quinta-feira, segundo informações da imprensa local.

O ataque ocorreu em frente à sua casa, em Buenos Aires, onde um homem a abordou com uma arma de fogo, que teria falhado na hora do disparo, de acordo com imagens capturadas no local. Uma pessoa foi detida.

Fontes do governo ouvidas pelo jornal La Nacion disseram que o agressor poderia ser identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, um cidadão brasileiro de 35 anos.

Ele tinha um antecedente de porte de armas não convencionais, datado de 17 de março de 2021. Na ocasião, o brasileiro foi preso com uma faca em sua posse e declarou que era para sua defesa pessoal, segundo fontes de segurança.

Cristina estava conversando com apoiadores em frente à sua residência, no bairro da Recoleta, na capital argentina, quando foi abordada por um homem armado. O sujeito foi preso imediatamente e será transferido para uma delegacia de polícia, onde será interrogado, segundo a imprensa argentina.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.