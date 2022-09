Clauber Cleber Caetano/PR - 10.08.2022 Jair Bolsonaro

Nesta quinta-feira (1°), o presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstrou irritação ao comentar uma reportagem investigativa sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo por ele e seus familiares. O chefe do executivo federal afirmou que estão tentando “desgastá-lo”.



Em um levantamento feito pelo site UOL, que repercutiu em todo o país, mostrou que Bolsonaro, cinco irmãos, três filhos, a mãe e duas ex-mulheres negociaram 107 imóveis de 1990 para cá, sendo que utilizaram dinheiro vivo para realizar 51 transações. Por conta disso, o governante ficou revoltado.

“Por que fazem isso em cima da minha família? Metade dos imóveis é de um ex-cunhado meu. Que eu tenho a ver com ex-cunhado? Não vejo esse cara há um tempão. E buscam uma maneira, 30 dias antes, um levantamento feito pela Folha – que não tem qualquer credibilidade – me acusar disso. Bota a minha mãe, que já faleceu, nesse rol também”, disse Bolsonaro em uma entrevista para a Jovem Pan.

Ele pediu para que a imprensa deixe sua família em paz e apenas fale sobre seu governo. “Vem pra cima de mim, vem pra cima de mim. E ponto final. Agora, é uma maneira de desgastar, não vão conseguir desgastar. Eles querem é eleger você sabe quem, não vão ter sucesso”, completou.

Aliados do presidente dizem que comprar imóveis em dinheiro vivo não é crime. Porém, a quantia movimentada pode servir como indícios de ilegalidades, o que acaba entrando na mira da justiça.

No caso da família Bolsonaro, foram utilizados R$ 13,5 milhões para fazer essas negociações. Na correção do IPCA, esse valor chega a R$ 25,6 milhões nos dias atuais.

O chefe do executivo federal tem acusado a imprensa de investigar seus filhos e parentes desde 2019, quando se tornou governante.





