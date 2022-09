Clauber Cleber Caetano/PR - 10.08.2022 PoderData: 56% das pessoas reprovam governo Bolsonaro

O governo Bolsonaro é desaprovado por 56% dos eleitores, conforme pesquisa do PoderData divulgada nesta quinta-feira (1). O número é o mesmo de duas semanas atrás.

A aprovação também mostrou estabilidade e agora está em 38%. Outros 6% não souberam responder. A desaprovação tem oscilado na faixa de 52% a 57% desde fevereiro, enquanto a aprovação variou de 35% a 41% no mesmo período.

Sobre segmentos, Bolsonaro perfoma pior entre mulheres. Veja alguns números:

sexo – mulheres são as que mais desaprovam Bolsonaro (64%). Entre os homens, taxa é de 48%

escolaridade – 62% dos que cursaram até o ensino fundamental desaprovam o governo

região – No Norte (60%) e no Nordeste (61%) estão os maiores índices de desaprovação

renda – entre os que recebem mais de 5 salários mínimos, a taxa de aprovação é de 44%

Entre os evangélicos, a avaliação é mais positiva e melhorou em relação últimas semanas. A percepção negativa saiu de 41% há duas semanas para 35% nesta rodada. No mesmo período, a avaliação positiva do governo para os evangélicos variou e está em 59%.

Metodologia

Os dados da pesquisa foram coletados de 28 a 30 de agosto de 2022, por meio de ligações. Foram 3,5 mil entrevistas em 308 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-06922/2022.

