Reprodução/Youtube Lula durante comício no Amazonas

O ex-presidente e candidato ao Executivo pelo PT Luiz Inácio Lula da Silva criticou o atual mandatário do país Jair Bolsonaro (PL) pela condução da pandemia, durante um discurso, nesta quarta-feira (31), em Manaus (AM).

No comício, na capital amazonense, Lula, ainda, falou sobre o colapso na saúde que atingiu o estado durante a pandemia e agradeceu a Venezuela pela doação de oxigênio, em 2021.

"Eu quero inclusive aproveitar hoje para agradecer o embaixador da Venezuela, que mandou oxigênio para Manaus para salvar vidas aqui apesar de o presidente da República ofender tanto a Venezuela", declarou Lula.

"Foram eles que mandaram o oxigênio que o tenente não teve coragem de mandar, ou que o Ministério da Saúde não teve coragem de mandar", disse o petista.

"Eu sei que o atual presidente já veio aqui a Manaus. Mas ele veio a Manaus fazer motociata. Eu não vim fazer motociata, eu vim visitar a fábrica onde os trabalhadores que produzem as motocicletas estão trabalhando", declarou o ex-presidente.

"Se um tenente expulso do Exército não tem coragem de tratar o povo com respeito, um metalúrgico vai voltar para tratar o povo com a decência que o povo merece", afirmou ele.

O evento estava marcado pela campanha do PT para às 18h, mas Lula só subiu ao palanque por volta das 21h10.

Estavam com o candidato sua mulher, Rosângela da Silva (Janja), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o deputado Márcio Macêdo (PT-SE), o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante (PT), e a presidente do PC do B, Luciana Santos.

