Ricardo Stuckert Lula e Marina romperam em 2014

Na última quarta-feira (31), o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acenou para a candidata a deputada federal Marina Silva (Rede). Em um comício feito em Manaus, o ex-presidente afirmou que tem muita admiração e respeito com a ex-ministra do Meio Ambiente e avisou que pode se encontrar com ela.



“Eu vi pela imprensa que a Marina foi convidada pelo [Fernando] Haddad para ser vice dele [na disputa pelo governo de São Paulo], mas ela não quis. Não tenho nenhum problema de conversar com a Marina”, explicou o ex-presidente.

Ele ainda revelou que é vizinho da ex-ministra. “Marina mora há três minutos da minha casa, a gente pode se encontrar a qualquer momento”, contou. “Vamos ver quem faz café melhor, se sou eu ou se é a Marina”, concluiu.

Marina ficou responsável pela pasta do Meio Ambiente do governo Lula entre 2003 a 2008. Ela entregou o cargo por, segundo ela, não ter apoio para implementar medidas de combate ao desmatamento na Amazônia. No ano seguinte, ela saiu do PT e se filiou ao PV.

Após ficar em terceiro lugar em 2010, Silva voltou a disputar à Presidência em 2014 e foi alvo da campanha da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no primeiro turno, o que acabou a afastando de Lula e de toda a cúpula petista.

No entanto, Marina se reaproximou da sigla, tanto que está apoiando a candidatura de Haddad e já avisou que estará ao lado de Lula, caso a campanha do PT inclua pautas referentes ao Meio Ambiente.

O ex-presidente contou que quer ter a ex-ministra ao seu lado. “Eu gosto da Marina, conheço a Marina há 40 anos. Marina foi minha companheira do PT desde o tempo que ela era muito jovem no Acre. Ela participou ativamente do meu governo e saiu porque entendeu que deveria sair, tinha divergência com outras pessoas do governo, mas eu não deixei de ter respeito e admiração”, comentou.

Lula e o Meio Ambiente

Perguntado sobre quem cuidará da pasta do Meio Ambiente, caso seja eleito, o ex-presidente decidiu se esquivar. “Não posso indicar com tanto tempo de antecedência. Não ganhei as eleições. Indiquei Marina para ser ministra em dezembro de 2002, ainda não tinha tomado posse, estava numa reunião em Nova York. Primeiro tenho que trabalhar muito e convencer o povo brasileiro a votar na nossa proposta”, pontuou.

