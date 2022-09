Reginaldo Pimenta / O Dia - 01.09.2022 Carro alvejado na Rio de Janeiro - 01.09.2022

Um policial militar e mais duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (1º) durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil . O caso ocorreu em frente à Fiocruz, na pista sentido Centro da cidade, em Manguinhos, na Zona Norte.

A repórter Brenda São Paio reportou em O Dia , que as duas vítimas civis , que são um casal, identificadas como Thiago Pessa, de 35 anos, e Mayra de Campos, de 26 anos, foram atingidas dentro de um ônibus . As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Uma prima da vítima disse que Mayra estaria esperando para passar por uma cirurgia no baço, enquanto Thiago aguarda avaliação médica e corre risco de ter que amputar o braço. Segundo a corporação, o homem está em estado grave e a mulher tem quadro clínico estável.



O policial militar, que não teve a identidade revelada, estava se deslocando pela Avenida Brasil, na altura da Vila do João, quando sofreu uma tentativa de roubo.

De acordo com a PM, ele foi atingido e ferido na perna, depois foi socorrido até o Hospital Central da Polícia Militar e seu estado de saúde é considerado estável.

Ação dos criminosos

O veículo do policial militar foi atingido por mais de 15 disparos. O agente também se envolveu em um acidente de carro após ser parado pelos criminosos. O motorista do outro veículo contou que ficou em meio ao tiroteio depois de ter o carro parado pelos bandidos.

"O que eu consegui ver foi que eu vinha na pista do meio e de repente um carro preto jogou na minha frente, eu parei e senti que o carro de trás bateu em mim. Desceu mais de um bandido e quando eles saíram do carro, já desceram atirando no carro de trás. Eu me joguei dentro do meu carro e só levantei quando pararam de atirar e chegou um rapaz do meu lado. Eu fiquei no meio do tiroteio, meu carro era o primeiro", contou ao O Dia.

A vítima suspeita que tenha sido um arrastão, pois outros veículos também foram parados, mas possivelmente o PM pode reagiu à ação.

"Eles pararam mais carros, talvez fosse um arrastão. O carro que bateu atrás do meu era de um policial, acho que ele deve ter revidado e o tiroteio começou".

