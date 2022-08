Montagem Pesquisa mostrou o desempenho dos candidatos à Presidência

Nesta quarta-feira (31), uma nova pesquisa Ipespe, contratada pela XP Investimentos, foi divulgada e apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança isolada, enquanto o presidente Jair Bolsonaro apareceu na segunda colocação.



De acordo com o levantamento do instituto, o petista registrou 43%, oscilando um ponto para baixo em relação à edição anterior da pesquisa, publicada no final de julho, e o atual mandatário do governo executivo atingiu 35%, mantendo-se com o mesmo desempenho.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) possui 9%, mesmo resultado do levantamento passado, e a senadora Simone Tebet (MDB) cresceu um ponto, alcançando 5% das intenções de votos. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas por telefone.

Luiz Felipe d’Avilla (Novo) conseguiu se manter com 1%, enquanto Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil), Roberto Jefferson (PTB), Vera Lúcia (PSTU) e Léo Péricles (UP) não conseguiram atingir 1%. O Constituinte Eymael (DC) apareceu na lista, mas não foi escolhido por nenhuma pessoa entrevistada.

A pesquisa escutou duas mil pessoas entre os dias 26 e 29 de agosto, tendo um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como BR-04347/2022.



Espontânea



O Ipespe também realizou um cenário espontâneo, ou seja, quando os eleitores são perguntados sobre suas intenções de voto, mas sem ter uma lista de candidatos. Desta forma, Lula apareceu com 40%, mantendo-se estável, e Bolsonaro ficou com 34%, crescendo quatro pontos em comparação com o levantamento anterior.

Ciro Gomes acabou sendo mencionado por 5% do eleitor, Simone Tebet por 3% e Felipe d’Avilla por 1%. Pablo Marçal, Sofia Manzano e Soraya Thronicke foram citados, mas não alcançaram 1%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.