Divulgação - 31.08.2022 Imagem do evento 'Google for Brasil'

Na manhã desta quarta-feira (31), a Google apresentou, em coletiva de imprensa, as novas ferramentas da empresa para preservar e garantir a integridade das informações divulgadas na plataforma durante às eleições de 2022.

No dia 26 de agosto, a empresa implementou a Central Google Trends — Eleições 2022. A ferramenta acompanha e mensura as buscas relacionada aos candidatos e aos assuntos ligados às eleições.

A empresa também criou um sistema de verificação de identidade dos candidatos e partidos que geram anúncios com conteúdo eleitoral e político.

Houve também a elaboração de um programa com núcleos de checagem eleitoral em parceria com o projeto "Comprova" que conta com 43 redações de jornalismo sob coordenação da Abraji (Associação Brasileira Jornalismo Investigativo).

No Youtube, a empresa criou um botão de alerta a integridade eleitoral. O sistema de combate a desinformação está em funcionamento desde o final de junho.

O sistema, do TSE, permite que o eleitorado auxilie a Justiça Eleitoral no combate à desinformação, denunciando o recebimento de notícias falsas, descontextualizadas ou manipuladas sobre o processo eleitoral brasileiro.

Além disso, está disponível ao eleitor as plataformas "Como votar", o "Painel da Urna Eletrônica" e o "Google para Eleitores".



