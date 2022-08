Reprodução 31/08/2022 Grupo hacker afirma ter invadido serviços do governo brasileiro

Um grupo hacker chamado "Everest" afirmou ter conseguido acessar dados de uma rede que chamaram de "Gov Brazil", alusão ao governo brasileiro. Em um site, o grupo oferece venda de acesso à rede e cita "mais de 3 terabytes de dados".

O grupo não diz quais informações estão disponíveis ou quais serviços do governo teriam sido hackeados.

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) diz não ter detectado nenhuma invasão. "Sobre o rumor de roubo de dados, o Serpro afirma que os sistemas desenvolvidos e mantidos pela empresa seguem em plena operação e não há indícios de crime cibernético em nossas bases de dados".

O Gabinete de Segurança Institucional também afirmou que não encontrou nada sobre invasão.

O Everest apareceu no ano passado com campanhas de extorsão. Após invadirem os computadores da vítima e bloquear o acesso, os grupos normalmente cobram um resgate para restaurar a normalidade e um segundo montante para que os dados roubados não sejam vazados na internet.

Já o Everest vende para terceiros não só os dados, mas os caminhos para acessar o sistema em si. Segundo investigações, a origem do grupo de hackers do Everest é da Rússia.

