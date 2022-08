Sandro Vox/Agência O Dia Gabriel Monteiro teve o mandato de vereador cassado

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferiu, nesta quarta-feira (31), o registro da candidatura de Gabriel Monteiro ao cargo de deputado federal.

Os desembargadores do TRE aprovaram a decisão por seis votos a um, e Também foi concedida a tutela antecipada para o pedido do Ministério Público Eleitoral para o candidato devolver as doações que recebeu para a campanha.

O relator Luiz Paulo Araújo argumentou que a cassação aprovada pela Câmara dos Vereadores do Rio deixa Monteiro inelegível durante um período de oito anos.

Presidente da sessão, o desembargador Elton Leme declarou que não poderia passar para o eleitor “uma mensagem dúbia”.



"Isso é extremamente ruim. Ou seja, essa conduta tão ruim que conduziu a perda do mandato, ela permite que o candidato obtenha o seu registro para concorrer a uma nova eleição, isso é extremamente negativo para todo o sistema eleitoral”, afirmou Leme.

O youtuber teve o mandato de vereador cassado no dia 18 de agosto pelo Legislativo carioca por quebra de decoro parlamentar. Essa foi a segunda vez que um vereador teve o mandato cassado na história da Câmara. A primeira vez aconteceu em 2021, quando o agora ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, Dr. Jairinho, também teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar.

