A equipe de Rodrigo Garcia (PSDB) tem trabalhado para não causar pânico nos apoiadores do governador de São Paulo. Grupos que fazem parte da base do candidato se preocuparam com o crescimento de Tarcísio de Freitas na pesquisa Ipec, divulgada na última terça-feira (30).



Durante a pré-campanha, o ex-ministro da Infraestrutura se manteve distante de Garcia e os tucanos diziam que o chefe do executivo paulista cresceria com o início da campanha. No penúltimo levantamento do Ipec, Rodrigo apareceu empatado tecnicamente com o candidato bolsonarista, o que causou ânimo entre seus apoiadores.

Porém, o último relatório jogou um balde de água fria na imensa maioria que faz parte do grupo tucano. O governador saltou de 9% para 10%, enquanto Tarcísio cresceu de 12% para 17%, se isolando na vice-liderança. Essa diferença ocorreu duas semanas depois do começo da campanha eleitoral.

A equipe de Garcia rapidamente entrou em ação e avisou aos aliados que não tem motivo para entrar em pânico. A primeira tese defendida é que o Ipec ainda não conseguiu identificar o efeito da propaganda eleitoral gratuita.

Outra explicação é que o objetivo de Rodrigo é roubar votos de Fernando Haddad (PT) e a campanha ainda não iniciou uma ofensiva contra o petista. A tendência que as críticas sejam mais contundentes nas duas últimas semanas.

Os aliados do governador também disseram aos seus apoiadores que Garcia tem o maior número de prefeitos e vereadores o apoiando, ou seja, na reta final, todos eles estarão nas ruas pedindo votos ao candidato tucano, o que permitirá que ele cresça nas últimas pesquisas de intenções de votos.

O grupo do governador deixou claro que a disputa será muito difícil e a expectativa é que a definição de quem estará no segundo turno ocorra apenas quando as urnas estiverem abertas, ou seja, na avaliação deles, os levantamentos dos institutos não conseguirão identificar quem estará na próxima fase da eleição paulista nas vésperas do dia 2 de outubro.

