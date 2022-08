Divulgação - 17.08.2022 Pesquisa CNT/MDA: Lula tem 42,3% contra 34,1% de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com 42,3% das intenções de voto no 1º turno das eleições presidenciais. Na sequência, vem o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 34,1%. Os números são do levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa MDA para a Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgado nesta terça-feira (30).

Na pesquisa anterior, divulgada em maio, o petista aparecia com 40,6% e o atual presidente tinha 32%.

Veja os números a seguir:





2º turno

Em um eventual 2º turno entre Lula e Bolsonaro, o petista seria eleito com 50,1% dos votos. O chefe do Executivo teria 38,8%.

No cenário entre Lula e Ciro, o petista venceria por 46,8% a 29,9%. Já o cenário entre Ciro e Bolsonaro há um empate técnico: 44,1% de Ciro contra 39,8% do presidente.

Metodologia

A pesquisa realizou 2 mil entrevistas de 25 a 28 de agosto de 2022 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00950/2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%.

