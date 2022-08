Bruno Spada/ABr O ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan

O ex-ministro da Fazenda Pedro Malan afirmou, em entrevista ao programa Roda Viva, nesta segunda-feira (29), não ter motivos para duvidar do sistema eleitoral brasileiro.

Ao ser perguntado sobre declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas, Malan afirmou que “esses questionamentos e dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral, dúvidas a respeito da transparência e lisura adicionam, em um momento em que nós não precisamos".

"Tudo que nós não precisamos é ter mais risco e incerteza associado em uma situação que já era de risco”. Segundo ele, “não tem muito sentido” os motivos pelos quais se critica o sistema eleitoral".

O ex-ministro assinou o manifesto pela democracia organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A carta não cita Bolsonaro, mas é visto como uma crítica velada ao presidente.

O economista foi questionado ainda sobre um artigo em que declarou que o candidato ideal seria alguém de centro, honesto e experiente. “O artigo a que você se refere foi escrito no início de 2018, quando eu achava que tinha a possibilidade de surgir alguém com aquelas características. Como no ano passado eu também achei isso, que era possível uma convergência para tentar esse tipo de escolha binária entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que não é o ideal para o momento”, afirmou.

