Reprodução/Google Trends - Eleições Lula ultrapassa Bolsonaro e se torna o candidato mais pesquisado no Google

Os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) têm revezado o primeiro lugar no ranking de pesquisas do Google. A ferramenta Google Trends apontava o atual presidente como o postulante mais buscado.

Porém nesta manhã, o petista assumiu o primeiro lugar, variando entre 41% e 42% das pesquisas. Bolsonaro agora tem entre 38% e 40% das buscas.

As pesquisas sobre o petista envolvem temas e acontecimentos recentes, como sua entrevista ao Jornal Nacional na última quinta (25) - que teve um aumento de 400% das buscas. Junto com a participação no JN aumentaram também as buscas sobre o Mensalão e o Coaf.

Outras buscas sobre Lula envolvem o período em que ficou detido. 'Por que Lula foi preso?' e 'Por que Lula foi inocentado?' estão entre as perguntas mais comuns feitas pelos internautas ao Google, que tambem apontou um aumento de 3.550% nas buscas com o termo 'ONU inocentou o Lula'.

