TSE libera consulta sobre seção eleitoral para voto em trânsito

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou, nesta terça-feira (30), a consulta da seção para os eleitores que solicitaram o voto em trânsito nas eleições deste ano. A partir de hoje, todos as pessoas aptas a votar podem fazer a consulta no site do TSE ou pelo aplicativo E-título.

Segundo o último levantamento feito pela justiça eleitoral, de 18 de julho a 18 de agosto, cerca de 88 mil pessoas solicitaram o voto em trânsito no primeiro turno e 83 mil no segundo turno fora de seu domicílio eleitoral.

No caso de ter solicitado o voto em outro o estado, o eleitor só poderá votar para a o cargo de Presidente da República, uma vez que as urnas são abastecidas com os candidatos a governador, senador e deputados apenas da unidade federativa em que está.

Apesar do título de eleitor já conter a informação sobre a seção, o TSE recomenda que o eleitor faça a checagem pela internet antes de votar. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título, no site do TSE ou na página do TRE do estado do eleitor (basta informar o número do CPF ou do título de eleitor, além de dados pessoais como nome completo).

Para votar no dia 2 de outubro, basta apresentar um documento de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado. Fique atento: Certidões de nascimento e de casamento não são válidas como identificação por não conter foto.



Na semana passada, o TSE determinou que não será possível votar com o celular em mãos que deverão ser entregues ao mesário na hora do voto. É proibido também o uso de filmadoras e câmeras fotográficas.

