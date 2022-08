Reprodução/Twitter Cláudio Cavalo (MDB) em vídeo de campanha

O vereador e candidato a Deputado Estadual do Rio Grande do Sul Cláudio Cavalo (MDB) chamou a atenção do público ao associar uma possível derrota da sua candidatura ao acidente que matou Ayrton Senna. "Não quero ser o Ayrton Senna da política. Não me deixe morrer na curva", disse o político.

Veja no vídeo abaixo:

Que fala infeliz pic.twitter.com/xxmECSTgTG — Televisão no RS (@televisaonors) August 30, 2022

Na propaganda, o candidato aparece próximo à campanha de Eduardo Leite (PSDB) ao governo do estado. O vice-governador da chapa, Gabriel Souza, é do partido de Cláudio, o MDB.





Cláudio Cavalo se coloca como um candidato que defende a agricultura familiar. Ele foi procurado pelo IG , porém ainda não se manifestou.

