Reprodução: instagram - 01/07/2022 Jair Renan e o pai, Jair Bolsonaro

Nesta terça-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro minimizou a afirmação da Polícia Federal, que apontou, em um relatório, que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) interferiu na investigação contra Jair Renan, filho número “04” dele. O mandatário declarou que não tem qualquer participação no caso.



O jornal O Globo revelou que um integrante da Abin assumiu em seu depoimento que recebeu ordens para levantar informações sobre um caso envolvendo Renan, que é investigado em um inquérito da PF.

Durante a saída de um evento do setor de comércio e serviços, o governante foi perguntado sobre a acusação e declarou que é preciso investigar qualquer caso, independentemente de quem seja.

“Investigue. Não compare meus filhos com os filhos do Lula. Vocês passaram anos sem falar do filho do Lula. Qualquer filho tem que ser investigado. Agora, pare de massacrar”, declarou.

Porém, na sequência, ele aproveitou para minimizar o caso e comentou que não tem qualquer envolvimento com o episódio. “Não sei. Não tenho influência sobre a Abin, ela faz o seu trabalho”, concluiu.

A União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin se posicionou e declarou que a informação “descrita não faz parte do rol de atribuições" da instituição e que os profissionais denunciados não são da “inteligência de carreira, mas, sim, servidores indicados ou cedidos de outro órgão, à época lotados na agência".

