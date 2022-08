Os resultados da 153ª Pesquisa CNT de Opinião mostram uma melhora na avaliação do atual governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) com um aumento de sete pontos percentuais na comparação com o mês de fevereiro deste ano.

Na aprovação pessoal, Jair Bolsonaro também apresenta um aumento de 7 pontos percentuais no mesmo período, porém ambos – governo e candidato – apresentam também alto índice de avaliação negativa.

“A avaliação da atuação do governo federal mantém seu viés de subida observado desde a pesquisa de fevereiro. A diferença entre a avaliação negativa (ruim + péssimo) e positiva (ótimo + bom), que já foi de 21 pontos percentuais, alcança agora 9 pontos, o menor valor desde dezembro de 2021", escreveu Marcelo Souza, diretor Instituto MDA.

Na avaliação negativa, o atual governo caiu 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa. De 44 pontos percentuais registrados em maio para 42 pontos percentuais em agosto.

A aprovação do desempenho pessoal de Jair Bolsonaro aumenta 3 pontos percentuais em relação a maio e uma redução de 4 pontos no percentual de desaprovação no mesmo período.

Acesse a pesquisa completa aqui.

