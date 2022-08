Reprodução - 29.08.2022 André Lacerda resolveu fazer uma campanha eleitoral no Tinder com objetivo de atingir o público jovem

O candidato a deputado estadual do Mato Grosso do Sul André Lacerda (PSD), de 27 anos, resolveu usar uma forma diferente para chegar até os seus eleitores, já que tem poucos recursos para campanha, o Tinder. A plataforma, geralmente utilizada por milhares de pessoas para conseguir novos relacionamentos, foi o alvo do campo-grandense, que é formado em direito e diz amar tecnologia.

Em entrevista exclusiva ao Portal iG , o político de primeira viagem contou como surgiu a ideia.

Segundo Lacerda, quando era mais jovem até chegou a usar a plataforma para o que ela realmente é direcionada, que é encontrar um namoro, no entanto, recentemente, durante a pré-campanha, junto de sua equipe de voluntários, resolveu avaliar qual seria o melhor jeito de chegar até o eleitorado diante das milhares de redes sociais existentes.

“Imagina, se as pessoas usam um aplicativo, usam da tecnologia para conhecer o próprio amor, conhecer uma pessoa, pra ter um relacionamento, enfim, por que a gente não usar a tecnologia pra fazer campanha?”, disse.

O jovem, que nasceu em Campo Grande, afirmou que a intenção é fazer com que pessoas de fora da sua ‘bolha’ de convivência tenham acesso às propostas e aos projetos da campanha. Entrar no Tinder foi uma das formas de conseguir atingir o público jovem.

“De quebra, o Tinder tem uma característica pra nós muito interessante. Todas as redes sociais, elas entregam o seu conteúdo para uma ‘bolha’ determinada de pessoas, por que você tem que conhecer alguém que conhece alguém pra entregar o conteúdo pra ele, certo? O Tinder não, ele tem uma ferramenta, uma mecânica bem randomizada, na forma, na entrega de conteúdo, por que o propósito dele é te apresentar pessoas de fora da sua bolha, né? Isso pra entrega de campanha é exatamente o que a gente precisa”, afirmou.

Com uma campanha totalmente digital, o político diz estar em busca de um “match” totalmente eleitoral, colocando as propostas e conteúdos na plataforma de namoro.

Solteiro e em sua primeira campanha política, Lacerda diz já ter recebido mensagens no Tinder, mas nada fora do direcionamento dado por ele e a equipe ao perfil.

“Já aconteceu de a pessoa perguntar: ‘Você é candidato mesmo? Quais seriam os teus interesses?’, mas foi o máximo, eu não tive muitos problemas, até por que a nossa conta está bem voltada para as finalidades políticas”, comentou.

Lacerda diz que a forma de campanha ‘diferentona’ está dando certo e que já ganhou muitos seguidores desde que resolveu se arriscar nessa nova proposta.

“Então, na verdade, nós ganhamos muitos seguidores, até por que a gente colocou lá todas as nossas contas no perfil do Tinder, nós ganhamos muitos seguidores a partir desta distribuição randomizada, né? Então as pessoas estão vindo procurar, até por ser uma candidatura jovem, a primeira candidatura e com uma proposta moderna”, comemorou Lacerda.

“Foi uma estratégia que a gente fez diferente, a gente imaginava que seria diferente, eu só não imaginava que seria o único candidato do Brasil, né?”, afirmou o candidato.

O político informou ao iG que irá fazer campanha por 17 dias nos 78 municípios de Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira (1º/09), junto de sua equipe, em uma viagem de campanha para conhecer um pouco mais do estado onde nasceu, além de sua cidade natal, e tentar enxergar os problemas de uma população que ele diz ter estacionado no ‘analógico’ por conta da antiga política.

