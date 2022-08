Reprodução/Globo - 29.08.2022 Witzel falou sobre sua cassação

Nesta segunda-feira (29), o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, minimizou a cassação que sofreu no ano passado. O ex-governador fluminense declarou que conversou com os deputados estaduais e garantiu que a maioria se arrependeu. Ele foi cassado pela Alerj por 69 votos a zero.



Em entrevista a um podcast do Grupo Globo, o antigo governante do Rio foi questionado se conseguiria ter um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, caso retornasse ao poder. Ele afirmou que terá uma boa relação com a Casa de Leis.

“A maioria dos deputados já se arrependeu de ter votado o impeachment. Tanto que as minhas contas foram aprovadas por ampla maioria", contou. “Eles viram que erraram. As minhas contas foram aprovadas na Alerj por maioria por mais de 45 votos, foram aprovados na Alerj, e muitos deputados já conversaram comigo que se arrependeram porque o estado saiu dos trilhos".

Em 2018, Witzel deixou o cargo de juiz federal e se lançou candidato pela primeira vez, concorrendo para ser governador do Rio. Ele se apresentou como uma novidade e que apoiava a candidatura do então deputado federal Jair Bolsonaro.

Porém, Wilson rompeu com o atual presidente da República logo nos primeiros meses de governo e viu sua relação com a Alerj piorar, enfrentando enorme crise durante a pandemia da Covid-19.

Ele sofreu um impeachment após sofrer acusações de corrupção durante a pandemia. Ele está inelegível por cinco anos, no entanto, briga na Justiça para recuperar os direitos políticos. O TRE está analisando o caso.

