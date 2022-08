Alan Santos/PR O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na 9ª Cúpula das Américas, em Los Angeles

Mais da metade (56%) dos eleitores democratas são contra a candidatura do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à reeleição na Casa Branca. É o que aponta uma nova pesquisa da Ipsos encomendada pelo jornal USA Today , divulgada no domingo (28). Também entre os democratas, 60% afirmaram acreditar que o presidente pode conquistar a vitória caso se candidate à reeleição.

Desde que assumiu a presidência, Biden viu sua popularidade cair pouco a pouco. Entre os motivos, estão a retirada das tropas americanas do Afeganistão, o que deu início à guerra na Ucrânia , e a alta da inflação. Em junho, a inflação atingiu 9,1%, a maior alta em 40 anos .

A Casa Branca anunciou, em novembro do ano passado, que Biden quer concorrer à reeleição em 2024. Trump disse que poderia se candidatar, mas não confirmou. Entre os republicanos, segundo a pesquisa, 82% acreditam que o ex-presidente pode vencer as eleições, e 59% querem que isso aconteça.

O republicano está na mira da Justiça americana, com várias investigações federais e estaduais em andamento e é possível, no entanto, que não esteja elegível até as próximas eleições. Ele é investigado pelo ataque ao Capitólio, a sede do Congresso em Washington, em 6 de janeiro de 2021; seus esforços para derrubar a eleição presidencial de 2020; o manuseio de documentos confidenciais; e fraudes em seus negócios familiares.

