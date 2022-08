Reprodução/Twitter - 29.08.2022 Ex-presidente conversou com lideranças de países europeus

Nesta segunda-feira (29), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com a delegação de parlamentares europeus e voltou a defender uma aliança do Brasil com a União Europeia para resolver as questões climáticas. O petista tem criticado a forma que o governo Bolsonaro tem se comportado para proteger a Amazônia e o Pantanal.



“A questão climática é fundamental para a sobrevivência do próprio planeta. Nesse aspecto, o Brasil tem que jogar em uma posição de liderança. A gente não abre mão da soberania da Amazônia”, afirmou o petista.

Em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, Lula declarou que, caso vença em outubro, trabalhará para unir o Brasil e a União Europeia para frear o desmatamento e construir um “mundo efetivamente limpo”.

“Se ganharmos as eleições, vamos precisar de parcerias, investimentos e trocas com a União Europeia. Na participação e na construção de um mundo efetivamente limpo. Sem produção de gás carbônico. O Brasil pode ser protagonista nisso”, concluiu.

No debate da Band, no último domingo (28), o ex-presidente criticou as ações do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente e citou a frase dita pro Ricardo Salles, ex-ministro do setor, que deixou o governo após ser acusado de envolvimento com exportação de madeira ilegal.

“Nenhum empresário sério que conhece a relação comercial no mundo vai fazer queimada ou vai destruir os biomas brasileiros. Entretanto, temos gente do governo que até incentiva”, comentou Lula.

“Lá o Brasil assumiu o compromisso, depois referendado em Paris, de que a gente reduziria o desmatamento em 80% e diminuiria a emissão de gases do efeito estufa em 36,9%. E o Brasil passou a ser referência no mundo, todo mundo conversava com o Brasil. Hoje as pessoas têm o Brasil como um país que não leva a sério e ninguém respeita as decisões do Brasil”, acrescentou.

“Então, pra isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas”, concluiu.

