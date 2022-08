Reprodução - 28.08.2022 Debate presidencial na Band





Jornais de todo o mundo repercutiram a troca de acusações entre o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro debate presidencial das eleições de 2022, exibido na noite de ontem (28) na TV Band. O programa reuniu os seis candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto.

O site do veículo árabe Al Jazeera, o primeiro canal de notícias em inglês com sede no Oriente Médio, afirmou que milhões de telespectadores viram "Bolsonaro retratar Lula como um ex-político corrupto que busca recuperar o poder, enquanto Lula, que foi presidente de 2003 a 2010, acusou seu oponente de direita de desfazer anos de crescimento econômico e iniciativas de combate à pobreza".

O site do canal britânico BBC disse que "Bolsonaro acusou Lula de ter liderado o governo mais corrupto da história do Brasil", enquanto o petista afirmou que Bolsonaro destruiu o país. A reportagem evidenciou que Lula recusou o rótulo de "ex-presidiário" ao dizer que sua condenação foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), porém Bolsonaro insistiu nas críticas ao governo do PT.

O site argentino Clarín destacou a agressão de Bolsonaro contra a jornalista Vera Magalhães. O ataque ocorreu após a profissional perguntar a Ciro Gomes (PDT) se a vacinação no país "foi afetada por desinformação espalhada por pessoas, inclusive o presidente".

Já o jornal chileno "La Tercera" evidenciou a reação do governo local em relação à fala de Bolsonaro. O presidente relacionou o presidente do Chile, Gabriel Boric, aos incêndios que afetaram algumas estações do Metrô de Santiago, em 2019.





"Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile?", disse Bolsonaro.

O governo chileno convocou o embaixador no Brasil e se manifestou sobreas falas de Bolsonaro "são inaceitáveis e não estão de acordo com o tratamento respeitoso devido aos chefes de Estado ou com as relações fraternas entre dois países latino-americanos".

