Foto: Jorge William e Márcio Alves - 23.04.2022 Os filhos do presidente Eduardo e Carlos Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou hoje uma ação em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedia que Carla Zambelli (PL-SP), Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fossem obrigados a retirar de seus perfis em redes sociais publicações sobre o petista ter supostamente glorificado a pandemia de covid-19. A decisão foi da ministra Maria Claudia Bucchianeri.

A fala de Lula ocorreu em entrevista à revista Carta Capital, em 2021. O petista disse que o "monstro" do coronavírus surgiu para mostrar à população a necessidade da participação do Estado na solução de crises.

"Quando eu vejo essas pessoas acharem bonito que 'tem que vender tudo o que é público', que 'o público não presta nada'... Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado pode resolver isso.".

Posteriormente, Lula pediu desculpa pela fala e reforçou a importância do isolamento social. A ministra avalia que o caso envolve suposta propagação de desinformação, mas reconhece que a frase foi dita pelo petista e teve destaque em inúmeros veículos jornalísticos, com reportagens ainda disponíveis na internet.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.