Reproducao: Facebook Manuela e Felipe D'Ávila

Após o primeiro debate presidencial, realizado pela Band na noite de domingo (28), internautas passaram a pesquisar no Google se Felipe D’Ávila, candidato do Partido Novo, seria irmão de Manuela D'Ávila, ex-deputada estadual do Rio Grande do Sul filiada ao PCdoB (Partido Comunista do Brasil). Segundo a ferramenta Google Trends, o nome de Manuela associado ao de Felipe foi procurado por mais de cinco mil internautas.

No Instagram, a ex-deputada se pronunciou sobre a especulação dos usuários e provocou o presidencável.

"Não tenho nenhum irmão filiado ao Patido (cor de laranja), não tenho nenhum irmão com patrimônio de 24 milhões, não tenho nenhum irmão sem noção", escreveu ela nos Stories.

Em seguida, Manuela publicou uma foto com seus quatro irmãos: três mulheres e um homem. "Tudo gente boa. Tudo gente séria. Acho que não tem laranja na coloração pessoal de ninguém", brincou.

Nas redes sociais, Felipe D'Ávila foi tema de vários memes que envolviam privatização, prática amplamente defendida pelo candidato e seu partido, e foi alvo de piada por trocar duas vezes durante o debate o nome da Lei Maria da Penha por Lei Maria da Paz. Ele também foi criticado por dizer, no início do debate, que era um "cidadão comum", assim como o telespectador, embora tenha declarado patrimônio de mais de R$ 24 milhões.

