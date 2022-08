Montagem Ex-ministro de Lula criticou o ex-governador do Ceará

No último domingo (28), Geddel Vieira Lima (MDB) se revoltou com o ataque feito por Ciro Gomes (PDT), no debate da Band. O ex-ministro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo para rebater o ex-governador do Ceará, chamando-o de “picareta”.



“A pouco tempo atrás, teve busca e apreensão na casa dele. A polícia procurava os recursos do Castelão, o estádio de Fortaleza, que ele levou uma banda para casa, ele e a família”, afirmou Geddel, referindo-se a operação realizada pela Polícia Federal no final do ano passado.

O ex-ministro ainda acusou João Santana, responsável pela campanha de Ciro, de convencer o pedetista de atacá-lo. “O ventríloquo dele, quem faz a cabeça dele, quem bota ele para falar grande parte das baboseiras dele, é o João Santana, o Patinhas aqui da Bahia. Não quero agredir o João, mas não dá para aguentar esse picareta posando de vestal”.

Por fim, ele declarou que as pessoas não podem levar a sério as palavras que são ditas pelo ex-governador do Ceará. “Esse malandro não merece absolutamente a confiança de ninguém”, concluiu.

A irritação de Geddel não é por acaso. No debate na Band, Ciro disse que Lula “se deixou corromper mesmo”, porque voltou a dialogar “com Geddel Vieira Lima, com Renan Calheiros, Eunício Oliveira”. “Pesquisa quem são essas pessoas”, acrescentou o pedetista.



O ex-ministro está em liberdade condicional desde o começo do ano. Ele foi condenado no escândalo do Bunker da Propina.

