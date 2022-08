Reprodução/Band - 28.08.2022 Equipe considerou petista discreto

A campanha dividiu o desempenho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate da Band em dois pontos: seguiu script montado pelos marqueteiros à risca e não foi firme no confronto direto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avaliação da equipe, isso o fez sair do encontro entre os presidenciáveis de forma discreta, não perdendo eleitor, mas não conseguindo convencer os indecisos.



O petista foi instruído a defender o seu legado e realizar comparações com o atual governo. Ao longo do debate, ele se manteve nesta linha, tanto que o ponto alto, segundo o QG, ocorreu no momento em que ele rebateu a fala de Soraya Thronicke ao dizer que os funcionários dela foram “respeitados” nos governos petistas por causa da melhora econômica do país naquele período.

Lula sabia que seria alvo de Bolsonaro, já que ele é líder nas pesquisas e o atual presidente está em segundo. Só que, mesmo assim, acabou sendo encurralado ao falar sobre corrupção, não sendo firme ao se defender. A campanha disse que o petista precisava ter destacado o sigilo de 100 anos, os casos de rachadinha, a interferência na Polícia Federal, o escândalo do MEC e o suposto contrato fraudulento na compra da vacina contra a Covid-19 já na primeira resposta.

O ex-presidente abordou o sigilo de 100 anos e o contrato da vacina, mas apenas nos blocos seguintes, o que foi visto como uma ação tardia e que causou pouco impacto. A comemoração da campanha ocorreu no direito de resposta no último bloco.

Por outro lado, a equipe considerou que Bolsonaro se atrapalhou ao atacar a jornalista Vera Magalhães. Isso permitiu com que as atenções se dividissem e levou Lula a ficar discreto.

No geral, o PT avalia que a participação do petista como despercebida. A campanha acredita que ele não ganhará os votos dos indecisos, no entanto, também não perderá. Agora a intenção é se preparar para o debate na Globo, que ocorrerá na última semana da campanha.

