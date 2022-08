Reprodução - 28.08.2022 Debate na Band

O primeiro debate de 2022 realizado pela Band, em conjunto com a TV Cultura, o portal de notícias UOL e o jornal Folha de S.Paulo, com candidatos à presidência da República, neste domingo (28), teve audiência menor do que a sabatina de Simone Tebet (MDB) no Jornal Nacional, na última sexta-feira (26). A média foi de 13.3 pontos de audiência, a sabatina com a emedebista marcou 24.9 pontos.

O debate que começou às 21h foi mediado pelos jornalistas Eduardo Oinegue, Adriana Araújo, Leão Serva e Fabíola Cidral (UOL). A emissora conseguiu ficar na liderança por 84 minutos, no entanto, o pico não passou de 14.8 pontos.

No Jornal Nacional, Simone Tebet (MDB) registrou a pior audiência em comparação aos candidatos Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT), que foram sabatinados em dias anteriores.

Na segunda-feira (22), Jair Bolsonaro (PL) bateu uma audiência média de 32,6 pontos, ao vivo, no Jornal Nacional, da rede Globo. Já na ter-feira (23), Ciro Gomes teve 29,9 pontos. O ex-presidente Lula, que foi sabatinado na quinta-feira (25) marcou 31,4 pontos de audiência e Simone Tebet teve 24,9 pontos.



