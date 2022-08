Reprodução/Band 28.08.2022 Lula e Ciro participaram do debate da Band neste domingo (28)

O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, criticou o ex-presidente e candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, por casos e corrupção investigados em governos petistas e o culpou pela eleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2018. Segundo Ciro, Lula 'se corrompeu' ao se juntar com Geddel Vieira Lima e Renan Calheiros.

Ao ser questionado sobre a falta de união entre o PT e PDT, Lula elogiou Ciro e ressaltou não poder impedir a candidatura própria de membros da esquerda. Ciro rebateu e chamou Lula de "encantador de serpentes".

"O Lula é esse encantador de serpente, assim, vai na emoção das as cantigas. Temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer pro lado pessoal, não é pessoal. Eu atribuo ao Lula, a contradição econômica do Lula, contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. A assustadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e ele apaga. Ele ele faz números assim, esquece", disse Ciro Gomes.

Lula rebateu o pedetista e relembrou quando das acusações contra Ciro por ter ido à Paris para não votar no segundo turno de 2018. O petista ainda disse que deve conversar com o PDT e declarou que o adversário deverá pedir perdão.

"Mesmo assim Ciro nós vamos conversar e você vai pedir desculpa. Quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão nas minhas costa, eu queria dizer que não fui para Paris. Eu não saí do Brasil pra não votar no Haddad, eu não saí no Brasil para não votar nas eleições", rebateu.

Ciro Gomes foi ministro de Lula no primeiro governo do petista entre 2003 e 2006. Após romper com o petista, Ciro se candidatou a presidência e se recusou a sentar para negociar apoio as candidaturas do PT.