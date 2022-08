Reprodução/Band Bolsonaro criticou apoios de Lula em debate da Band

O ex-presidente e candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que irá retirar o sigilo de documentos do presidente Jair Bolsonaro (PL) caso seja eleito. A declaração foi dada em direito de resposta no debate da TV Bandeirantes neste domingo (28).



Em sua resposta, Lula atacou as acusações de corrupção imputadas a ele e as lembranças de Bolsonaro sobre os casos de desvio de dinheiro na Petrobras. O candidato reforçou que foi inocentado pela ONU e pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Estou aqui candidato para ganhar as eleições e., aí sim, em um decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos", disse Lula.

Antes, Bolsonaro chamou Lula de ex-presidiário em duas oportunidades e atacou as falas do ex-presidente sobre o sigilo de 100 anos impostos em documentos durante a pandemia de Covid-19. O presidente ainda se defendeu e disse ter decretado sigilo apenas em documentos pessoais.

"Lula, 'ainda bem que a natureza criou esse moço do coronavírus',que moral tem para falr de Deus, hein, ex-presidiário, nenhuma moral. Sigilo de cem anos para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita, nada mais disso", disse em direito de resposta no último bloco do debate.

O debate do Grupo Bandeirantes foi o primeiro encontro entre os candidatos à presidência da República nas Eleições deste ano. Lula e Bolsonaro lideram as pesquisas de opinião, seguidos por Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Felipe D'Avila (Novo) e Sorarya Thronicke (União Brasil) também participaram das discussões.