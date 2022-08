Reprodução/Band Debate na Band reúne candidatos à Presidência

O presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou o candidato do PT e ex-presidente Lula após ser criticado por decretar sigilo de 100 anos em documentos durante a pandemia. Bolsonaro chamou Lula de 'presidiário', relembrando o tempo em que o petista foi acusado por corrupção pela Lava Jato.



Bolsonaro deu a declaração durante o direito de resposta que teve após ser chamado de 'mau-caráter' pelo candidato Ciro Gomes (PDT). O presidente ainda relembrou uma fala do ex-presidente sobre a Covid-19.

"Lula, 'ainda bem que a natureza criou esse moço do coronavírus',que moral tem para falr de Deus, hein, ex-presidiário, nenhuma moral. Sigilo de cem anos para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita, nada mais disso", disse Bolsonaro, em debate da Band neste domingo (28).

O candidato do PL ainda criticou as falas de Simone Tebet (MDB) sobre o Orçamento Secreto. Bolsonaro disse que vetou as emendas de relator, mas que foi voto vencido no Congresso Nacional. Tebet havia dito que a distribuição de valores carimbadas poderia ser o maior caso de corrupção do país.

O presidente ainda rebateu as afirmações da emedebista sobre as acusações de corrupção do Planalto durante a pandemia de Covid-19.

"E dizer a vocês também, a vacina, está de brincadeira a nobre senadora? Tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada! Mentiram ao meu respeito".

Esse é o primeiro encontro entre os candidatos à presidência da República nas Eleições deste ano. Lula e Bolsonaro lideram as pesquisas de opinião, seguidos por Ciro Gomes e Simone Tebet (MDB). Felipe D'Avila (Novo) e Sorarya Thronicke (União Brasil) também participam do debate.