Reprodução/Band BTG/FSB: Bolsonaro aparece com 36% e diminui vantagem de Lula, com 43%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conta com 43% das intenções de voto no 1º turno das eleições presidenciais de outubro. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), tem 36%. Com o resultado, a distância entre os dois principais candidatos caiu. No último levantamento, divulgado em 22 de agosto, o petista aparecia com 45%, contra os mesmos 36% do presidente. Os números são da pesquisa BTG/FSB, divulgada nesta segunda-feira (29).

Quem também cresceu em relação a última pesquisa foi o candidato Ciro Gomes (PDT), que elevou seus número em 3% e hoje está em terceiro lugar na disputa, com 9% das intenções de voto.





Segundo turno

Na simulação de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 52% dos votos e Bolsonaro ficaria com 39%. Se o embate for entre Lula e Ciro, o petista venceria por 47% a 32%.

Já se Bolsonaro passar para o segundo turno com Ciro, o candidato do PDT venceria a disputa por 49% a 41%. Numa disputa entre Bolsonaro e Tebet, a senadora fica com 44% e o presidente, com 42%.

Metodologia

A pesquisa realizou 2 mil entrevistas de 26 a 28 de agosto de 2022. Os dados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08934/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%.

