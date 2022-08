Reprodução Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro

O ex-ministro da Educação do governo de Bolsonaro , Abraham Weintraub (Brasil 35), se referiu ao presidente, durante propaganda eleitoral, como "Tchutchuca do Centrão" , apelido dado pelo youtuber Wilker Leão ao mandatário. Weintraub é candidato a deputado federal.

Ele ainda atacou o ex-chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em vídeo divulgado nas redes sociais, já que o político não tem espaço no horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio.

O ex-ministro pediu para os eleitores de Lula e Bolsonaro não votarem nele.

UM MINUTO DA SUA ATENÇÃO pic.twitter.com/4FthT2nubz — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) August 26, 2022

"Papo furado, papo furado. Eu quero um lugar decente para criar meus filhos e netos, quero segurança, quero menos impostos, eu quero o quê? Que esses vagabundos todos vão para a cadeia. Se você gosta do "tchutchuca do Centrão" ou do Lula, não vote 3501, meu nome é Abraão".

Com 35 segundos, o vídeo tem o fundo nas cores verde e amarelo com a "Sinfonia nº5 em Dó Menor", de Beethoven.

Weintraub era aliado de Bolsonaro e foi exonerado, de forma oficial, pelo Presidente da República em 2020.

Abraham Weintraub anunciou a sua demissão do ministério em um vídeo divulgado nas redes sociais. O ex-ministro anunciou sua demissão através das redes sociais, onde apareceu em vídeo ao lado do chefe do Executivo.

