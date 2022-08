Reprodução/YouTube - 26.08.2022 Bolsonaro demonstrou dúvida sobre a fome no Brasil

Nesta sexta-feira (26), o presidente Jair Bolsonaro (União Brasil) colocou em dúvida a fome no Brasil. Em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan, ele questionou se há mesmo 30 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza.



“Alguém vê alguém pedindo pão no caixa da padaria? Você não vê”, comentou. O posicionamento ocorreu ao rebater informações dadas por Simone Tebet (MDB) há quatro semanas, quando também participou da atração. O governante disse que a candidata à Presidência “falava besteira”.

"Extrema pobreza é quem ganha até 1,9 dólares por dia, são 10 reais. O Auxílio Brasil hoje paga 20 reais por dia, então esses 30 milhões podem buscar o Auxílio Brasil", explicou.

"Alguém vê alguém pedindo pão no caixa da padaria? Você não vê, pô. Até no interior... Tem gente que passa mal sim, quem porventura está na linha da pobreza, passando fome, que sim, deve ter gente que passa fome... Tá na eminência aqui da própria Caixa Econômica, junto com o Ministério da Cidadania. Tem um aplicativo para o cara se cadastrar no Auxílio Brasil, sem depender de favores aí de gente do município", completou.

Segundo dados do Inquérito Nacional Sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil, produzida pela Rede Penssan (Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional), existem 125 milhões de brasileiros com insegurança alimentar no país, enquanto 33 milhões estão em situação de fome.

