Propaganda de políticos custa R$ 1 bilhão aos cofres públicos em 2022

Os anúncios de políticos vão custar cerca de R$ 992 milhões aos cofres públicos neste ano. O valor é o que o governo precisa dar desconto no pagamento de impostos para televisões e rádios de acordo com o espaço cedido para comerciais para partidos e campanhas políticas.

São R$ 738 milhões separados no orçamento para a propaganda eleitoral “gratuita” na televisão e no rádio, que começa nesta sexta-feira (26).

Em valores corrigidos pela inflação, as propagandas eleitorais e partidárias custaram R$ 10 bilhões desde 2010. É mais do que gastou o Ministério da Infraestrutura no ano passado.

Todo o tempo das propagandas dividido pelo custo total a ser renunciado em tributos pelo governo dá um valor de R$ 187 mil por minuto na TV e no rádio. Esse montante seria o suficiente para pagar Auxílio Brasil a 311 pessoas.

