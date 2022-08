Reprodução/TV Globo - 25.08.2022 Lula afirma que Dilma "cometeu equívocos" à frente da Presidência

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT nas eleições presidenciais , afirmou, nesta quinta-feira (25), que Dilma Rousseff (PT) "cometeu equívocos" no setor econômico durante o seu mandato na Presidência do Brasil.



Em entrevista dada ao Jornal Nacional, da Rede Globo, o petista afirmou que os equívocos da ex-presidente foram cometidos na questão do preço da gasolina.

“Eu acho que a Dilma cometeu equívocos na questão da gasolina, ela sabe que eu penso isso. Eu acho que cometeram equívocos na hora que fizeram 540 bilhões [de reais] de desoneração e isenção fiscal de 2011 a 2040", afirmou o ex-chefe Executivo do país.

Ele complementou enfatizando que, no momento em que Dilma tentou fazer mudanças para corrigir seus erros, Eduardo Cunha e Aécio Neves foram os principais empecilhos enfrentados por ela.

"E eu acho que, quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela: Eduardo, o presidente da Câmara, e o Aécio, no Senado, que trabalharam o tempo inteiro para que ela não pudesse fazer nenhuma mudança. Ela mandou medida provisória pra mudar.”

Lula, no entanto, também fez elogios à conduta de Dilma Rousseff no seu primeiro mandato à frente da Presidência da República. Ele ressaltou o fato de que, quando a crise econômica se agravou, a ex-presidente se endividou para manter políticas sociais.



"A Dilma fez um primeiro mandato presidencial extraordinário, porque a crise internacional se agravou e, mesmo assim, ela se endividou para poder manter as políticas sociais e o emprego em 4,5%, que foi o menor desemprego que nós tivemos na história desse país. Era como se fosse padrão Noruega, padrão holandês”, ressaltou.

